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اقتصاد وأسواق
وزير الري: نحتاج 114 مليار متر مكعب مياه سنويًا
الأربعاء 10 يناير 2018 02:55 م
محمد عبد العاطى
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وزير الرى الجديد
ياسمين فواز
قال الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الرى والموارد المائية، إن احتياجتنا المائية لتحقيق الاكتفاء الذاتى، تصل إلى 114 مليار متر مكعب مياه سنويًا، ومتاح منها 60 مليار متر مكعب فقط، من خلال نهر النيل الذي يمثل 55 مليار متر مكعب، ومن خلال المطر بنسبة 5 مليارات متر.
وأضاف عبدالعاطى، خلال رده على طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، بالجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأربعاء، أن الفرق بين حجم الاحتياجات والمتاح، يمثل عجزاً في الموارد المائية، يتم تعويضه من خلال عدة أمور، منها استيراد بعض المحاصيل من الخارج، وتمثل 34 مليار متر مكعب من المياه حال زراعتها بمصر، وإعادة استخدام مياه الصرف بعد تنقيتها بنسبة 20 مليار متر مكعب.
وتابع، أن نفس كمية المياه المخصصة لمصر ثابته منذ أن كان عدد المصريين 10 ملايين نسمة، ونحن 100 مليون نسمة، لافتًا إلى أن الوزارة في حالة طوارئ طول العام.
وردًا على مطالبة النائب محمد المرشدي، برفع غرامات الأرز عن الفلاحين والسماح لهم بزراعته، أن فدان الأرز يحتاج 8 آلاف متر مكعب من المياه، فى حين أن فدان القمح يحتاج 2 ألف متر مكعب فقط، مشددًا على ضرورة النظر إلى حجم الفارق والعائد من كل منهما، مؤكدًا أنه لا يجوز إلغاء الغرامات حفاظاً على الموارد المائية بالبلاد.
وتابع: "نسعى لحل كافة المشكلات، منها السيول وحماية الشواطئ والمناطق المنخفضة، وهناك رؤية لدى الوزارة لمواجهة أزمة عجز الموارد المائية، تتضمن أربع محاور"، مضيفًا الأول يشمل التنقية حيث تنفق الدولة 70 مليار جنيه، والمحور الثانى الترشيد فى الاستهلاك، والثالث التنمية، والرابع تهيئة البيئة المناسبة.
ولفت إلى أنه الأولى لدى الوزارة توفير مياه للشرب وليس توفير المياه لزراعة الأزر، متسائلًا: "هل ترون أن من الأولى توفير المياه لزراعة الأرز أم توفيرها للشرب".
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