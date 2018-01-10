السياحة الروسية أهم موضوعات التوك شو الليلة

خريطة برامج التوك شو

رحاب صبحى



وزير السياحة فى " الحياة اليوم “



يستضيف الإعلامى تامر أمين، فى برنامجه "الحياة اليوم" على قناة الحياة، يحيى راشد وزير السياحة، وحوار مفتوح حول آليات عمل منظومة السياحة المصرية وتوقعات جذب السياح خلال عام 2018، وعرض سياسات الوزارة لحل المشكلات التى تواجه منظومة السياحة فى مصر.



ويتطرق الحوار إلى حقيقة الأخبار المتداولة حول توقعات جذب ما يصل إلى مليونى سائح روسى هذا العام مع عودة الرحلات الجوية الروسية المنتظمة إلى القاهرة مطلع فبراير، واستعدادات وزارة السياحة لاستقبال السائحين الروس.



قانون الإعاقة موضوع " من ماسبيرو " على الأولى



يستضيف برنامج "من ماسبيرو" على القناة الأولى، في العاشرة مساءً عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب وحديث عن قانون الإعاقة.



كما يستضيف في فقرته الثانية محمد عبدالحافظ رئيس تحرير مجلة "آخر ساعة" وقراءة في المشهد السياسي وأحداث الأسبوع، البرنامج من تقديم داليا ناصر وهبة رشوان وإخراج محمد هاشم.



حسن الرداد وأمير كرارة ضيوف " صالون أنوشكا " على dmc



تستضيف الفنانة أنوشكا في برنامجها "صالون أنوشكا" فى التاسعة مساءً على قناة dmc ، كل من النجمين أمير كرارة وحسن الرداد، وتدور الحلقة حول العديد من ذكريات الفنانين وكيفية بدايتهما الفن والصعوبات التي واجهتهما، بالإضافة إلى مشاركة أنوشكا غناء بعض الأغاني.



أبطال طلق صناعى فى " آخر النهار "



يستضيف الإعلامي معتز الدمرداش، مقدم برنامج " آخر النهار" على قناة النهار أبطال وصناع فيلم "طلق صناعي"، في الثامنة مساء، ويتحدث أبطال الفيلم في أول ظهور تليفزيوني لهم، عن كواليس العمل، وقصة التشويه وحب الوطن في الفيلم، وكيف استقبلوا ردود الأفعال بعد العرض الخاص له، وغيرها من الملفات.



نشوى مصطفى فى " الستات مايعرفوش يكدبوا "على سى بى سى



يستضيف برنامج " الستات مايعرفوش يكدبوا " على قناة سى بى سى فى الثالثة عصرا ً الفنانة نشوى مصطفى وتتحدث مصطفى عن أهم اعمالها الفنية والقادمة إلى جانب حياتها الشخصية، البرنامج تقديم سهير جودة ومفيدة شيحة، ومنى عبد الغنى.