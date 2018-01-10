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سيـــاســة
ضبط 7 أشخاص لقيامهم بالتنقيب عن الذهب بالبحر الأحمر
الأربعاء 10 يناير 2018 02:06 م
اسعار الذهب 1112
أخر الأخبار
اسعار الذهب 1112
تمكنت مباحث قسم شرطة القصير بالبحر الأحمر اليوم الأربعاء من ضبط سبعة أشخاص لقيامهم بالتنقيب عن الذهب
وبحسب بيان لوزارة الداخلية، تم ضبط سيارة مُحمل عليها 22 جوال بداخلهم كمية من أحجار الكوارتز التى تحوى خام الذهب – 5 إسطوانات غاز فارغة، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات من التنقيب عن خام الذهب.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيق.
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