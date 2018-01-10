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بورصة وشركات
إعمار مصر توقع عقود مدينة لليخوت بقيمة 2 مليار جنيه
الأربعاء 10 يناير 2018 01:59 م
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
رجب عزالدين:
أعلنت شركة اعمار مصر للتنمية عن توقيع عقود مقاولات بـ 2 مليار جنيه مع شركتى الإنشاءات العربية ACC"،وأوراسكوم للإنشاءات لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مراسى بساحل البحر المتوسط.
وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن العقد يتعلق بتنفيذ المرحلة الأولى من أحدث مارينا دولية من نوعها لليخوت على ساحل البحر الأبيض المتوسط بمشروع مراسى بالساحل الشمالى بتكلفة 2 مليار جنيه.
وتابعت الشركة إن العقد الموقع مع شركة الإنشاءات العربية تبلغ قيمتها 1.2 مليار جنيه وتتضمن تنفيذ المرحلة الأولى من الشاليهات والخدمات المحيطة بالمارينا بمسطح اجمالى 92 ألف متر وتضم 862 شاليه كامل التشطيب وكذلك خدمات تجارية وترفيهية على مساحة 4500 متر ومن المخطط الإنتهاء من الأعمال بها خلال عام 2020.
أما العقد الثانى مع شركة اوراسكوم للإنشاءات فبتلغ قيمته 800 مليون جنيه ويشمل تنفيذ حوض المارينا الكامل ،وسيتم البدء فى تنفيذه فورا على أن يتم الانتهاء وتشغيل المارينا خلال 2020.
وتتسع المارينا لاستقبال 300 يختا من مصر مختلف أنحاء العالم ،ومن المستهدف تجهيزها لاستقبال اليخوت ذات الأحكام الكبيرة التى تصل أطوالها إلى 60 مترا.
وتتضمن المارينا أيضا 3200 وحدة سكنية و600 غرفة فندقية بالاضافة إلى ممشى على البحر بطول 3000 متر.
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