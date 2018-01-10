عادل المصري: معرض الكتاب عيد للناشرين

فعاليات ثقافية بمعرض الكتاب

على راشد



وصف الناشر عادل المصري، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، معرض الكتاب بـ"عيد الناشرين" ليس في مصر فقط، بل العالم العربي كله، مضيفًا أنه الأهم والأكثر تأثيرًا فى الثقافة العربية، وبداية موسم إطلاق الكتب في جميع الدول العربية، التى تحرص على صدور مطبوعاتها الجديدة.



جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ 49 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، اليوم الأربعاء، بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، وتبدأ فعالياته يوم 27 يناير الجاري حتى 10 فبراير المقبل.



وأضاف المصري أن الكتاب هو أصل الفنون، فى السينما والمسرح وحتى الفنون التشكيلية، وجميع قواعد هذه الفنون تكون فى الكتب.



ودعا الأسر المصرية للتواجد فى المعرض لوجود فعاليات ثقافية وفنيه متعددة، كما أن الناشرين المصريين والعرب سيقدمون خصومات كبيرة خلال الدورة 49، علمًا بأنه فرصة للتعرف على الثقافة الجزائرية التى لها أهمية كبيرة ومعرضها من أهم المعارض.