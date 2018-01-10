الحكومة: تأسيس شركة استثمارية برأس مال 300 مليون جنيه

سحر نصر 55877

لتنمية المناطق الحرة والاستثمارية ومناطق خدمات الاستثمار



أعلنت الدكتورة "سحر نصر" وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي اليوم الأربعاء، إن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه الأربعاء برئاسة الدكتور “مصطفى مدبولي” وزير الإسكان القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء على تأسيس شركة استثمارية لتنمية المناطق الحرة والاستثمارية ومناطق خدمات الاستثمار على أن تكون تابعة لهيئة الاستثمار.



أوضحت نصر في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء أن رأسمال الشركة نحو 300 مليون جنيه ومن المستهدف أن يصل إلى 3 مليارات جنيه.



وأضافت أن القرار يأتي في إطار جهود تحسين مناخ الاستثمار وستعمل الشركة على وضع البنية الأساسية للمناطق الجديدة وتلبية احتياجات المناطق القائمة خاصة في محافظات الصعيد



وأشارت إلى أن الاهتمام بمراكز خدمات الاستثمار مهمة في ظل الحرص على تفعيل قانون الاستثمار والإصلاحات التشريعية وتأسيس مراكز خدمات الاستثمار مميكنة في كل المحافظات ولمواكبة التطورات الاقتصادية العالمية.