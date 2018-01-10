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ثقافة وفنون
27 دولة و848 ناشرًا يشاركون بمعرض الكتاب
الأربعاء 10 يناير 2018 01:36 م
معرض الكتاب
أخر الأخبار
معرض الكتاب
علي راشد
نظمت الهيئة العامة للكتاب، اليوم الأربعاء، مؤتمرًا صحفيًَا، للإعلان عن تفاصيل معرض القاهرة الدولي للكتاب 49، المقرر انعقاده في الفترة من 27 يناير الجاري.
جاء ذلك، بحضور الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة، وعادل المصري رئيس اتحاد الناشرين المصريين، وعدد من القائمين على المعرض.
وأعلنت الهيئة عن مشاركة 848 ناشرًا من 27 دولة، منهم 15 دولة عربية، على أن تكون الجزائر ضيف الشرف، و2 دولة إفريقية و10 دول أجنبية.
يشارك ناشران أفريقيان و10 أجانب و367 ناشرًا عربيًا، و481 ناشرًا مصريًا، من بينهم 7 مؤسسات صحفية، و33 حكومية، ويشارك 117 كشكًا بسور الأزبكية، وإجمالي عدد الأجنحة 1194.
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