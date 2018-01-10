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عقـــارات
الحكومة: 7 مليارات جنيه لتعويض مقاولي الإسكان الاجتماعي
الأربعاء 10 يناير 2018 01:35 م
اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مدبولي
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اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مدبولي
نتيجة فروق تغيير سعر الصرف
قال الدكتورة مي عبد الحميد رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري ومدير صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي اليوم الأربعاء إن مجلس الوزراء وافق، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي وزير الإسكان والقائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، على أن تتحمل الحكومة فروق التعويضات عن المقاولين، والتي تتراوح ما بين 5 و7 مليارات جنيه نتيجة فروق تغيير سعر الصرف بمشروعات الإسكان الاجتماعي.
ووفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أضافت الدكتورة مي – خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن الاجتماع ناقش أيضا مشروعات الإسكان الاجتماعي وما يتعلق بتسليم الوحدات للحاجزين في الإعلان الثامن خلال عام.
وأشارت إلي أنه نتيجة لقانون التعويضات ودفع فروق أسعار للمقاولين مما زاد من تكلفة الوحدات، حيث تم إصدار قرار سابق بعدم تحمل المواطنين أية زيادة في الأسعار تتعدي 154 ألف جنيه، وذلك رغم أن تكلفتها تتعدي هذا الرقم بكثير لتبلغ فروق التعويضات من 5 إلي 7 مليارات جنيه.
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