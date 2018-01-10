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اقتصاد وأسواق
الحكومة:30 مليون جنيه لشراء نواقص الأدوية
الأربعاء 10 يناير 2018 01:17 م
نواقص الأدوية
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نواقص الأدوية
وتوفيرها خلال أسبوع
أعلن الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان أن مجلس الوزراء وافق، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي وزير الإسكان والقائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، علي الطلب المقدم من الوزارة للموافقة علي التعاقد بالأمر المباشر مع الشركة المصرية لتجارة الأدوية بمبلغ 30 مليون جنيه لشراء نواقص الأدوية التي تؤثر بشكل كبير علي صحة المواطنين وتوريدها لصيدليات الشركة المصرية لتجارة الأدوية.
ووفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، قال وزير الصحة - خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء اليوم الأربعاء - "إن هناك 9 أدوية تشهد نقصا بالسوق، بعضها للأورام وبعضها أدوية نفسية، مشددا علي أنه سيتم توفير الأدوية بالأسواق خلال أسبوع من الآن علي أقصي تقدير".
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