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اقتصاد وأسواق
المنير: انتهاء حصر الكومباوندات والمنتجعات السياحية خلال 4 شهور
الأربعاء 10 يناير 2018 01:09 م
عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية
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عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية
مها أبوودن
كشف عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عن انتهاء مصلحة الضرائب العقارية من حصر العقارات المبنية الأكثر تحقيقًا للحصيلة الضريبة، والمممثلة فى الكومباوندات والمنتجعات السياحية، خلال 4 أشهر، ضمن خطة شاملة لزيادتها.
وقال المنير: لدينا خطة لحصر العقارات المبنية، مقسمة على مرحلتين: الأولى على مستوى الفترة القصيرة التى تمتد خلال الأربع أشهر المقبلة، وسيتم خلالها حصر المجتمعات الأكثر تحقيقًا للحصيلة، مثل المنتجعات السياحية والسكنية "الكومباوندات".
وأضاف المنير: هذا الحصر يتم بالتعاون بين أكثر من جهاز للدولة التى لديها معلومات أو بيانات عن الثروة العقارية.
وأشار إلى أن المرحلة الثانية ستكون قبل نهاية العام وخلالها ستحصر باقى المناطق السكنية، كاشفًا عن إعادة تقدير أسعار العقارات المبنية العام المقبل وفقا للنص القانونى الخاص بإعادة تقدير العقارات المبنية كل 5 سنوات، والمعروف بـ"التقدير الخمسى".
وزارة المالية
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