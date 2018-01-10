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سيـــاســة
السادات: أطالب بتمكيني من تزكية النواب للترشح للرئاسة
الأربعاء 10 يناير 2018 12:45 م
انور السادات
أخر الأخبار
رئيس حزب الاصلاح والتنمية
سلوى عثمان
وجه محمد أنور السادات ، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية ورئيس حزب "الإصلاح والتنمية " خطابا موجه للدكتور على عبد العال ، رئيس مجلس النواب ، يطالبه بالموافقة على فتح أحد قاعات المجلس ليتثني للسادات مقابلة أعضاء مجلس النواب .
وجاء بالخطاب أنه بمناسبة إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن بدء إجراءات الترشح لرئاسة الجمهورية وما ينص علية الدستور من ضرورة حصول المرشح على عدد 20 تزكية من أعضاء مجلس النواب بناءاً على النموذج المعد لذلك بأمانة المجلس.
وأضاف السادات فى خطابه " لذا نرجو من سيادتكم التكرم بإصدار توجيهاتكم للأمانة العامة للمجلس لترتيب عقد لقاءات مع بعض من السادة النواب داخل المجلس وفى إحدى قاعاته لعرض برنامجنا ورؤيتنا عليهم حتى يتسنى لهم اتخاذ قرار بتزكية طلبنا من عدمه طبقاً للقواعد المنظمة لذلك خلال أيام الأحد14 والاثنين 15 يناير 2018 " .
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