طوكيو مارين تطلق خدمة جديدة لعملاء الحوادث

إتسوشى ياماكاجى، العضو المنتدب الجديد لشركة «طوكيو مارين

أطلقت شركة "طوكيو مارين " إيجيبت جينيرال تكافل خدمة "777"، اعتبارآ من شهر يناير الجارى، لخدمة عملائها ومساعدتهم فى حالة وقوع أية حوادث، وقال اتسوشي ياماكاجي، العضو المنتدب لـ"طوكيو مارين"، إن الخدمة الجديدة تأتي في إطار استراتيجية التطوير، لافتا إلي أنها خدمة خاصة بالتعويضات سواء تأمينات السيارات أو الأنواع الأخرى من تأمينات الممتلكات والمسئوليات.



وأضاف أن شركته تستقبل استغاثات العملاء على مدار الأسبوع من الساعة 7 صباحا وحتى الساعة 7 مساءا، عبر المكالمات الهاتفية على الأرقام 16654 أو 01000068770 لتقديم المساعدة في حالة الحوادث التي قد تقع في أي وقت طوال أيام الأسبوع .



ولفت إلى أن شركته قبل أسابيع طرحت خدمة جديدة تستهدف تقديم مستوى متميز من الخدمة لعملائها باسم اتفاق مستوى الخدمة Service Level Standard



تضيف طوكيو مارين مصر بعدا جديدا للتميز في تقديم الخدمة التأمينية بالجودة اليابانية والتي يثق بها العملاء في مصر .



وأضاف أن هذا البرنامج هو سيستم داخلى يستهدف مزيدآ من التميز في أداء الخدمة والذي تسعى شركته تقديمه لعملائها وشركائها في العمل من خلال وضع البرنامج القواعد الفنية والزمنيه القياسية لكل إجراء تقوم به بدءآ من إصدار عروض الأسعار لأنواع التأمين المختلفة، مرورآ بإجراء المعاينات الفنية اللازمة لتقييم ودراسة الأخطار عن طريق مهندسين متخصصين.



ولفت إلى أن البرنامج يعمل على قياس الفترة الزمنية اللازمة لإصدار وثائق التأمين وتسليمها للعملاء، وكذلك تحصيل الأقساط المستحقة عن هذه الوثائق وصرف المستحقات الإنتاجية للوسطاء باعتبارهم شركاء الأعمال.



وكشف عمرو صلاح هاشم رئيس قطاع التعويضات بشركة "طوكيو مارين أن الخدمة تشمل الاجازات والعطلات الرسمية والاعياد تسهيلا على عملاء وتوجيههم للتصرف السليم وإرشادهم إلى أقرب المراكز المتعاقد معها بالنسبة لتأمينات السيارات والاجراءات الواجب اتخاذها للحد من تفاقم الخسائر في المواقف المختلفة لجميع انواع التأمين .



ولقت هاشم إلى أن الخدمة غرضها تقديم الدعم المعنوي للعملاء وقت وقوع الحوادث وكيفية التصرف السليم وذلك لإصابة الشخص فى هذه الحالة بالارتباك والقلق