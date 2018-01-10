اجتماع للجنة التعاون العسكري بين واشنطن والقاهرة

السيسي وترامب

المال خاص



استضاف مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الأمن الدولي روبرت كارم وقائد القوات الجوية المصرية الفريق يونس المصري اجتماعاً للجنة التعاون العسكري يومي 8 و9 يناير. يُعد هذا الاجتماع السنوي للجنة التعاون العسكري أبرز اللقاءات المشتركة للتخطيط ولتنسيق استراتيجية التعاون الأمني بين الولايات المتحدة ومصر



وعززت الدولتان الشراكة الاستراتيجية بين الجيشين وحددت أولويات مواجهة التحديات الأمنية المشتركة كالتهديدات الإرهابية والتطرف العنيف.



وفي كلمته الافتتاحية، أشار مساعد وزير الدفاع الأمريكي كارم إلى أن الإرهاب وداعميه يعرّضون الاستقرار الإقليمي والأمن العالمي للخطر.



وقال أن هدف الاجتماع هو "تعزيز شراكتنا والارتقاء بعلاقتنا إلى مستوى أعلى لمواجهة هذه التحديات الاستراتيجية معاً."



و اجتمع مساعد وزير الدفاع الأمريكي كارم أيضاً مع وزير الدفاع المصري الفريق أول صدقي صبحي حيث ناقشا التعاون الثنائي.



وصرّح اللواء رالف جروفر، كبير المسؤلين العسكريين والملحق العسكري بسفارة الولايات المتحدة في القاهرة قائلا: "اجتماع هذا الأسبوع هو دليل واضح على العلاقة الممتدة بين الولايات المتحدة ومصر"



وأضاف: "لقد وضعنا معاً مساراً واضحاً للتعاون الأمني للسنوات المقبلة وأنني أتطلع إلى تعزيز الشراكة العسكرية مع مصر."



ضم الوفد المرافق لمساعد وزير الدفاع الأمريكي ممثلوا الفروع الأربعة بالقوات المسلحة، ووكالة التعاون الأمني الدفاعي وهيئة الأركان المشتركة والقيادة المركزية الأمريكية بالإضافة إلى وزارة الخارجية الأمريكية.



وخلال الاجتماع، وضع الوفد الأمريكية بالتعاون مع نظرائهم المصريين خططاً حول أفضل سبل تركيز المساعدات العسكرية الأمريكية فيما يتعلق بالموارد والتدريب المشترك والمناورات الدولية لمواجهة التهديدات الأمنية الرئيسية.



كما ناقش الجانبان كيف يمكن لتدريبات النجم الساطع العسكرية المشتركة المقبلة الاستفادة من نجاح تدريبات "النجم الساطع 2017" لتحسين قدرة البلدين على العمل معاً في ساحة المعركة لهزيمة القوات الإرهابية.

