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اقتصاد وأسواق
عمرو المنير: إلزام شركات الأموال بتسليم الإقرار الضريبي إلكترونيا
الأربعاء 10 يناير 2018 12:31 م
عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية
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عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية
مها أبوودن:
كشف عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عن أن وزارته ستصدر قرارا بإلزام شركات الأموال وكبار عملاء الضرائب بتسليم إقرار موسم الضرائب الحالى فى صورة إلكترونية "أون لاين"، مشيرا إلى أن الإقرارت ستكون متاحة إلكترونيا لكبار الممولين وشركات الأموال خلال موسم تسليم الإقرارات الحالى.
وأضاف المنير فى تصريحات لـ"المال"، أن نماذج الإقرارات الخاصة بالموسم الجديد، ستتضمن عددا من التعديلات التشريعية التى دخلت على قوانين الضرائب مثل الحوافز الضريبية التى تضمنها قانون الاستثمار الجديد، وإن كان فعليا لم تنشأ أى شركات وفقا للآليات التى تتيح التمتع بتلك الحوافز الضريبية حتى الآن لكننا تعجلنا فى تضمينها فى الإقرارات الجديدة طالما صدر تشريع بها.
ومن المعروف أن موسم تسليم الإقرارات يبدأ فى مطلع يناير من كل عام، وينتهى فى نهاية مارس من كل عام بالنسبة لدخول الأفراد "الأشخاص الطبيعيين" وفى نهاية أبريل بالنسبة لدخول الشركات "الأشخاص الاعتبارية".
وأوضح أنه تم وضع خانة للحوافز بالنسبة للشركات، وبالنسبة للأشخاص الطبيعين تم تعديله ليشمل الخصومات الضريبية التى صدر بصددها تعديل تشريعى على الشرائح الضريبة يضمن استرداد ما بين 40 إلى 80% من قيمة الضريبة المستحقة على دخول الأشخاص الطبيعيين.
ويشار إلى صدور عدد من التعديلات التشريعية الخاصة بالضرائب، خلال العام الماضى من بينها صدور الحوافز الضريبية الخاصة بقانون الاستثمار، فضلا عن صدور تعديلات تشريعية تتضمن خصومات ضريبية على دخول الأشخاص الطبيعيين.
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