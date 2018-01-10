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ثقافة وفنون
شاهد بوستر الدورة 49 لمعرض الكتاب
الأربعاء 10 يناير 2018 12:29 م
شاهد بوستر معرض الكتاب
أخر الأخبار
شاهد بوستر معرض الكتاب
علي راشد
يعقد بعد القليل المؤتمر الصحفي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته التاسعة والأربعين وذلك بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر.
وأطلقت الهيئة بوستر الدورة الجديدة التي تحمل شعار "القوى الناعمة كيف؟" وشخصية العام عبد الرحمن الشرقاوي.
ومعرض الكتاب من أكبر الفعاليات الثقافية بمصر، والشرقاوي هو من أبرز الأدباء والكتاب في تاريخ مصر
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