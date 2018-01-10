عمرو الجارحي ، وزير المالية

خالد بدر الدين:



أعلن وزير المالية عمرو الجارحي لوكالة رويترز اليوم الأربعاء استمرار انحسار معدل التضخم ووصوله إلى 10-12 % هذا العام وانخفاضه أكثر ليهبط لأقل من 10 % في 2019.



وأكد الوزير إن تراجع معدلات التضخم يعني أنه ليس هناك ارتفاع في الأسعار وإن تراجع أرقام التضخم مؤشر أكثر من جيد ويضع مصر على مسار جيد لشكل التضخم خلال عام.



تأتي تصريحات الجارحي لرويترز بعدما أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هبوط التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن في ديسمبر إلى 21.9 % مقارنة مع 26 % في نوفمبر.



وأضاف الجارحي وهو المتحدث باسم المجموعة الوزارية الاقتصادية أن تحول وتيرة تضخم أسعار المستهلكين في المدن إلى -0.2 % على أساس شهري بعد الاستقرار عند 1 % لمدة أربعة أشهر متتالية ”هو مؤشر أكثر من جيد ويضعنا على مسار جيد لشكل التضخم خلال عام“.



وتخلت مصر التي تعتمد اعتمادا كثيفا على الواردات عن ربط عملتها بالدولار في نوفمبر من 2016 لتنخفض قيمة العملة إلى النصف تقريبا منذ ذلك الحين كما تنفذ حكومة شريف إسماعيل سلسلة إصلاحات اقتصادية منذ نهاية 2015 وحتى الآن فى محاولة لإنعاش الاقتصاد.