البورصة تدرج زيادة رأس مال مصر للألومنيوم على قاعدة البيانات

البورصة المصرية

رجب عزالدين:



أعلنت إدارة البورصة المصرية عن إدراج أسهم شركة مصر للألومنيوم بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات اعتبارا من بداية جلسة تداول غدا الخميس.



ووافقت لجنة القيد فى 27 ديسمبر 2017 على قيد زيادة رأس المال المرخص به لشركة مصر للألومنيوم من 1 مليار جنيه الى 5 مليار جنيه مصري.



كما وافقت اللجنة على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة من 550 مليون جنيه إلى 1.1 مليار جنيه، بزيادة قدرها 550 مليون جنيه مصري.



وتوزع الزيادة على عدد 137.5 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 4 جنيه للسهم، خصما من أرباح العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2017 بتوزيع واحد سهم مجاني لكل سهم أصلي.



ومن المقرر انتهاء الحق في التوزيع المجاني لمشترى السهم حتى نهاية جلسة تداول اليوم الاربعاء بواقع واحد سهم مجانى لكل واحد سهم أصلي.



ويبلغ رأسمال الشركة الحالي 550 مليون جنيه، موزعا على 137.5 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 4 جنيهات للسهم الواحد.