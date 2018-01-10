أسعار البرتقال تتراجع واستقرار الخضراوات

الخضراوات والفواكه

الصاوي أحمد



تراجعت أسعار البرتقال أبو صرة -الأربعاء – مسجلا 2.5 جنيها للكيلو في المتوسط بدلا من 5 قبل أسبوعين، وفقا لتجار خضر وفاكهة بمحافظة الجيزة.



وأكد تجار تجزئة في سوق بولاق الدكرور، أن سعر اليوسفي مستقر بقيمة 3.5 جنيها للكيلو والفراولة بـ10 جنيهات والجوافة بـ5 والبلح الرملي بـ6 جنيهات والتفاح المستورد بـ20 جنيها.



وحافظت أسعار الخضراوات على معدلاتها المتوازنة في السوق وسجلت الطماطم 2.5 جنيه والبطاطس 3.5 والخيار 5 جنيهات والفلفل البلدي 8 جنيهات والجزر 4 جنيهات.



وأوضح التجار أن البصل الأحمر 5 جنيهات والبسلة بـ5 جنيهات والفاصوليا بـ4 جنيهات والكوسة بـ5 والملوخية 7 جنيهات والسبانخ 8 جنيهات للكيلو.