إدراج أسهم زيادة رأسمال بنك البركة على قاعدة بيانات البورصة

البورصة المصرية

رجب عزالدين:



أعلنت إدارة البورصة المصرية عن إدراج أسهم بنك البركة مصر بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات اعتبارا من بداية جلسة تداول غدا الخميس.



ووافقت لجنة القيد فى 26 ديسمبر الماضى على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للبنك من 1,1 مليار جنيه إلى 1.26 جنيه مصري، بزيادة قدرها 165,2 مليون جنيه.



وتوزع الزيادة على عدد 23.6 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 7 جنيه مصري للسهم الواحد، عن طريق توزيع أسهم مجانية بواقع 0.14 سهم مجاني لكل واحد سهم أصلي تمول من حصة المساهمين في توزيعات أرباح العام وفقا للقوائم المالية للبنك في 31 ديسمبر 2016.

ومن المقرر انتهاء الحق في التوزيع المجاني لمشترى السهم حتى نهاية جلسة تداول اليوم الاربعاء الموافق 10 يناير.



فى سياق متصل قررت لجنة القيد فرض التزام مالي على البنك قدره 10 الاف جنيه ، نظرا لمخالفته لاحكام المادة (26 ) من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية المالية بالبورصة المصرية و المادة رقم (26 ) من الاجراءات التنفيذية لها.



ومنحت اللجنة البنك مهلة لسداد الالتزام المالي مدتها 15 يوم تبدأ من تاريخ اخطاره بقرار لجنة القيد على أن يتم عرض موقف البنك على لجنة القيد في حالة عدم الالتزام بقرار اللجنة خلال المهلة المحددة.