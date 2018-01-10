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اتصالات وتكنولوجيا
مصدر: خضوع we لقرار 50 خطاً شهرياً مرهون بعمل موزعيها
الأربعاء 10 يناير 2018 12:02 م
المصرية للاتصالات we
أخر الأخبار
المصرية للاتصالات we
المال – خاص
كشف مصدر فى جهاز تنظيم الاتصالات عن أن خضوع الشبكة الرابعة للمحمول « we » إلى قرار الجهاز بشأن إلزام موزعى شركات المحمول بعدم بيع أكثر من 50 خط شهريا مرهون ببدء ممارسة نشاطهم رسميا منتصف يناير الجارى.
يشار إلى أن «المصرية» اتفقت قبل آواخر ديسمبر الماضى مع 18 موزعًا للعمل معها فى تقديم خدمات المحمول بنظام «فرانشايز» - حق استخدام العلامة التجارية مقابل نسبة من الأرباح، من أبرزهم: سبرنت إيجيبت، وداتا نت، حبيبة نت، وإن إى سى وفرست كوم، وكمبيوتر برانت، ومصر دى إس إل، وفيوتشر، وإيه تى داتا، وفرى تل، ودوت إيجبيت، وفيوتشرICT، والعربية، وAUN ووايب سايت، وخيول نت.
أرجع المصدر السبب وراء صدور القرار لاعتبارات أمنية تتمثل فى رغبة المرفق التأكد من التزام الموزعين بالمبدأ المعمول به لدى منافذ "فودافون" و"أورنج" و"اتصالات"، وهو التأكد من هوية الشخص الذى يرغب فى شراء خط المحمول عبر الاطلاع على بطاقة الرقم القومى، وليس محاباة المصرية للاتصالات على حسب المحمول كما يزعم البعض.
أوضح المصدر أن مرفق تنظيم الاتصالات حدد فى 2014 عدد الخطوط المسموح بامتلاكها للعميل 10 خطوط فقط، شرط أن يقوم بتشغيلها بنفسه من خلال الاتصال بأرقام خدمة عملاء الشركة وتسجيل بياناته المدونة على البطاقة.
يذكر أن شركات المحمول ألزمت موزعيها المعتمدين منذ بداية العام الحالى ببيع 50 شريحة محمول شهريا حد أقصى بهدف الحد من انتشار الخطوط مجهولة المصدر بالسوق المحلية، بناء على تعليمات جهاز تنظيم الاتصالات.
الشركة المصرية للاتصالات
تنظيم الاتصالات
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