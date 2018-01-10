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اقتصاد وأسواق
التعليم العالي والإنتاج الحربي تؤسسان شركة للتجهيزات الطبية
الأربعاء 10 يناير 2018 12:00 م
خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي 66
أخر الأخبار
خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي 66
المال خاص
تعتزم وزارتا التعليم العالى والبحث العلمى والإنتاج الحربى تأسيس شركة لتصنيع التجهيزات الطبية والأجهزة التعويضية، في إطار إستراتيجية ربط البحث العلمى بالصناعة.
وتلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي تقريراً مقدماً من د. سعيد درويش مستشار الوزير لشئون ربط البحث العلمى بالصناعة حول مشروع إنشاء شركة المزمعة، والتي سيتم تأسيسها بالتعاون مع شركة المعادى للصناعات الهندسية التابعة لوزارة الإنتاج الحربى بهدف تدعيم الصناعة الوطنية، بالإضافة إلي فتح آفاق التصدير في الأسواق العالمية؛ للنهوض بالاقتصاد القومى.
وأوضح التقرير أنه تم الاتفاق بين الوزارة والشركة على تشكيل فريق عمل؛ لتحديد المنتجات اللازمة والتدريب على التجهيزات الإضافية للمشروع وتخطيط الإنتاج ودراسات الجدوى للمشروع، وذلك بالاستعانة بالجامعات المصرية التى تضم أقساما للهندسة الطبية في مراحل التدريب على البرامج وتسويق براءات الاختراع القابلة للتطبيق.
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