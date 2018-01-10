المقاولون العرب تحصل على جائزة الاستحقاق لترميم كنيسة مار جرجس

كنيسة مار جرجس



بدور إبراهيم:



صرح المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، بأن الشركة حصلت على جائزة الاستحقاق لأفضل مشروع عالمي للترميم وفقا لتصنيف مجلة ENR العالمية المتخصصة الواسعة الانتشار لعام 2017، وذلك عن دورها في ترميم كنيسة مارجرجس بمصر القديمة.



وأشار المهندس محسن صلاح إلى أن هذه المجلة الامريكية، Engineering News Record (ENR) تحرص على أبراز أهم المشروعات في جميع مجالات البناء والتشييد علي مستوي العالم وتمنح جوائزها لأفضل المشروعات فى كافة تخصصات مجال التشييد والبناء.



وأضاف صلاح أن البابا ثيودوروس الثاني بابا بطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذوكس كان قد أهدي للشركة وسام البطريرك المقدس من الدرجة العليا في حفل افتتاح الكنيسة وعبر عن تقديره للاهتمام الذي أولاه المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية للكنيسة، منذ أن كان رئيساً للشركة ومتابعته لمراحل تنفيذ أعمال الترميم والتجديد بالكامل، ووجه الشكر لكل العاملين لإنجاز أعمال التجديد في أسرع وقت وبالكفاءة المطلوبة والتي أعادت إلى الكنيسة رونقها وقيمتها التاريخية.



وقال صلاح: إن هذا العمل المشرف اجتمعت فيه كل عوامل النجاح من التعاون المثمر بين المالك والمكتب الاستشارى والشركة وحرصنا دائما أثناء فترات العمل التي استمرت حوالي 30 شهراً على ألا تتوقف الصلاة بالكنيسة لتظل أعمال الترميم بجانب استمرار إقامة الشعائر.



من جانبه، أوضح المهندس طارق خضر رئيس قطاع التشييد والأعمال التخصصية مدير إدارة صيانة القصور والآثار المنفذة للأعمال، أنه تم استخدام أحدث الأساليب التكنولوجية بأيدي وخبرات مصرية 100%.