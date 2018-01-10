البحيرة تخطط لإنشاء مصنع لتوليد الكهرباء من القمامة

القمامة

المال ـ خاص



تدرس محافظة البحيرة إنشاء مصنع جديد لتوليد الطاقة الكهربائية من تدوير القمامة، بخلاف المصنع الذى تم الاتفاق عليه، مع إحدى الشركات الكورية بمنطقة «حوش عيسى».



وقالت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة لـ «المال» إن المحافظة تخطط حالياً لإقامة مصنع فى مركز دمنهور، سيقوم بمعالجة المخلفات والقمامة بكل مشتملاتها لتوليد الكهرباء.



وأضافت أن المصنع الجديدسيكون مشابها للمصنع الذى تم الاتفاق عليه مع الجانب الكورى بمركز «حوش عيسى» على مساحة 15 فدانا.



ولفتت إلى أن المحافظة قامت بتجهيز الموقع المخصص لإقامة المشروع الأول، و أنه من المقرر إنشاؤه خلال عام ونصف، وباستثمارات 250 مليون يورو.



وأكدت أن المشروع سيقوم بتوليد 500 ميجاوات يومياً من الكهرباء من 500 طن من المخلفات والقمامة بكل مشتملاتها.



وأشارت إلى أن المشروع سيتم تنفيذه بالكامل على نفقة المستثمر، وبنظام الـ «BOT» ، بعد أن أصرت المحافظة على عدم بيع الأرض للمستثمر.



وأوضحت أن المستثمر سيبدأ فى تجهيز الموقع الخاص للمشروع عقب توقيع الاتفاقية مع المحافظة.