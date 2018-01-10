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سيـــاســة
برلماني يطالب بعودة دورات منح تراخيص المستخلصين الجمركيين
الأربعاء 10 يناير 2018 11:08 ص
الانتخابات البرلمانية
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الانتخابات البرلمانية
ياسمين فواز
تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال رئيس المجلس موجه لرئيس مجلس الوزراء والدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، بشأن توقف الدورات التدريبية الخاصة بمنح تراخيص المستخلصين الجمركيين.
وصرح "فؤاد" أن الدورات التدريبية الخاصة بمنح تراخيص المستخلصين الجمركيين توقفت منذ عام 2015 حتي تاريخه وفتحها مؤخرا فقط للمناديب الخاصة بالشركات دون غيرهم، مما يعيق إتاحة فرص عمل من خلال فتح وإنشاء مكاتب وشركات خدمات وإستخلاص جمركي رسمية، خاصة في ظل توجه الدولة لتنمية الصادرات وكذلك زيادة الإستثمارات بالدولة المصرية.
وطالب "فؤاد" بإعادة فتح تلك الدورات وتراخيص المنشأت الخاصة بتلك الخدمات مع إعادة صياغة ضوابط تحد من عشوائية العمل في مجال الإستخلاصات الجمركية، علي أن يحال طلب الإحاطة الي اللجنة المختصة بالمجلس لمناقشته
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