رئيس بيتا إيجيبت: 150 وحدة جاهزة للتمويل العقارى بحدائق أكتوبر

علاء فكرى 11122

المال ـ خاص



قال المهندس علاء فكرى، عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس مجلس إدارة شركة «بيتا إيجيبت» للتنمية العمرانية، إن الشركة انتهت مؤخرًا من تنفيذ ومطابقة الوحدات المتبقية من مشروعها بيتا جرينز المقام على 20 فدانا بحدائق أكتوبر مع جهاز المدينة، ويبلغ عددها 150 وحدة.



وأضاف فكرى أن تلك الوحدات جاهزة للبيع بنظام التمويل العقارى لكونها مكتملة الإنشاء والمرافق والمواصفات التشطيبة.



ولفت إلى أن تكلفة تنفيذ المشروع ارتفعت بنسبة تتجاوز الـ%40 خلال العام الماضى مع ارتفاع مدخلات التنفيذ والعمالة وتكاليف التشطيب وندرة المواد الخام، مشيرًا إلى أن الشركة نفذت المشروع فى توقيت قياسى رغم التحديات التى شهدها القطاع.



وأكد رئيس مجلس إدارة شركة «بيتا إيجيبت» للتنمية العمرانية، أن الشركة لم تحمل العملاء المتعاقدين أى زيادات سعرية نتيجة ارتفاع التكاليف، كما تحرص الشركة فى مشروعاتها دائمًا على رفع مستوى التنفيذ، وتوفير جميع السبل لراحة ورفاهية العملاء حتى فى حال تحمل تكاليف إضافية للتنفيذ ورفع المواصفات، لافتا إلى أن سياسية الشركة تتركز على الحفاظ على علاقتها بالعملاء باعتبارها رأس المال الحقيقى.



وأشار إلى أن الشركة تستهدف خلال العام الحالى افتتاح «جولف مول» بحدائق أكتوبر، واستكمال الأعمال الإنشائية لجرينز مول تمهيدا لافتتاحه أوائل 2019.



وأوضح أنه بافتتاح المولات ستكون الشركة حققت استراتيجيها العمرانية من خلال تنفيذ مشروعات متكاملة تُسهم فى تلبية احتياجات العملاء، وكذلك سكان المدينة ككل، ورفع القيمة المضافة للمدن الجديدة، إذ نفذت الشركة مشروعات خدمات أسهمت فى تحقيق نقلة حضارية وتنموية لمدينة حدائق أكتوبر منها نادى «بيتا»، والذى يعد أول نادٍ اجتماعى رياضى بمنطقة حدائق أكتوبر، وتم وضع شروط محددة لقبول الأعضاء من غير قاطنى مشروعات «بيتا» لضمان التجانس بين العملاء، كما نفذت مسجدًا وحضانة.



وكشف فكرى عن أن الشركة مهتمة بالحصول على أراض جديدة فى شرق القاهرة بالعاصمة الإدارية أو «مستقبل سيتى» بالقاهرة الجديدة وغرب القاهرة بمدن التوسعات الشمالية بأكتوبر، وتوسعات الشيخ زايد، بالإضافة إلى الساحل الشمالى والعين السخنة، مشيرًا إلى أن الشركة رصدت طلبات من عملائها برغبتهم قيام الشركة بتنفيذ مشروعات بالساحل الشمالى.



وتابع أن العام الحالى سيشهد جنى ثمار إجراءات إعادة بناء الاقتصاد التى تم اتخاذها أواخر 2016، والتى عالجت العديد من السلبيات التى استمرت لسنوات طويلة وأضرت بالاستقرار والتوازن الاقتصادى، متوقعا أن يشهد القطاع العقارى خلال النصف الثانى من 2018 رواجًا ملحوظًا فى الطلب على العقارات، وكذلك طرح مشروعات عديدة من شركات التطوير العقارى.



كما وتوقع زيادة الطلب على العقار خلال 2018 من قبل شريحة المستثمرين «السوق الثانوية» عقب الانخفاض المتوقع فى أسعار الفائدة على الإيداع.



وأشار إلى أن العام الحالى سيشهد ارتفاعات فى أسعار الوحدات العقارية حوالى%20، وهى ارتفاعات طبيعية نتيجة زيادة التكاليف.