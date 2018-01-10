بنك CIB والسويدي يقودان البورصة نحو قمة تاريخية بدعم الأجانب

CIB

كتب ـ أحمد على:



قاد سهما البنك التجارى الدولى والسويدى، البورصة المصرية لتسجيل قمة تاريخية جديدة عند مستوى 15159 نقطة بجلسة أمس بدعم من مشتريات المؤسسات الأجنبية التى سجلت صافى شراء بقيمة 127،842 مليون جنيه.



وصعد سهم البنك التجارى الدولى «CIB» - صاحب أكبر وزن نسبى بالمؤشر - بنسبة %1.95، مغلقًا عند مستوى 79.61 جنيه، فيما ارتفع سهم السويدى إليكتريك – صاحب ثانى أكبر وزن نسبى - بنحو %1.33، مسجلًا 146.71 جنيه.



وارتفع مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 بنسبة %1.38 مسجلًا 15159.37 نقطة، فيما هبط EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة %0.11 مغلقًا عند 831.57 نقطة، وارتفع مؤشر EGX100 – الأوسع نطاقًا – بنسبة %0.25، محققا 1982 نقطة.



وتوقع محللون فنيون هدوء وتيرة التحركات الصاعدة لمؤشر EGX30 بجلسة اليوم – الأربعاء – مرجحين تحركه بشكل عرضى مائل للهبوط حول مستوى 15100 نقطة، فيما يدور EGX70 بشكل عرضى حول 830 نقطة.



وسجلت التداولات على الأسهم 1.478 مليار جنيه، فيما أغلق رأسمال البورصة السوقى عند 840،721 مليار، رابحًا 5.4 مليار، مقارنة مع 835،236 مليار جنيه.



واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين للبيع بصافى 143.647 مليون جنيه، فيما اتجه الأجانب والعرب للشراء بصافى 18.232 مليون و125.415 مليون على التوالى.



قال إيهاب السعيد، عضو مجلس إدارة البورصة، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة أصول لتداول الأوراق المالية، إن جلسة أمس – الثلاثاء – شهدت أداءً إيجابيًّا من عدة أسهم، أبرزها مدينة الإنتاج الإعلامى، والمنتجعات السياحية، علاوة على صعود التجارى الدولى والسويدى بشكل لافت، مشيرًا الى استمرار الأداء السلبى لسهم «هيرمس» للجلسة الثالثة على التوالى هابطًا بنسبة %0.51 ليغلق عند 21.40 جنيه.



وتوقع تحرك EGX30 بشكل عرضى مائل للهبوط، على أن يعوض خسائره فى النصف الثانى من الجلسة ليدور حول مستويات 15100 نقطة.



وقال إن سهم التجارى الدولى سيتعرض لنقطة مقاومة 80.5 جنيه بجلسة اليوم ستعيقه عن مواصلة الصعود، ما يهدئ من وتيرة صعود المؤشر الرئيسى للبورصة.



ورجح السعيد أن يدور EGX70 حول مستوياته الراهنة عند 830 نقطة على المدى القصير، مرجعًا حالة الأداء السيئ للمؤشر إلى هبوط سهم غاز مصر بنسبة %1.20.



من جهته قال حسام حلمى، خبير سوق المال، إن نجاح السوق فى تخطى مقاومة 15000 نقطة وبقائها أعلاه سيساهم فى استهداف المؤشر الرئيسى للبورصة مستويات 15400 نقطة على المدى المتوسط شريطة عدم كسره مستوى الدعم 15100 نقطة.