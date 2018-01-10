المجتمع الرقمى يطالب الوزارات بخطة خمسية لميكنة الخدمات

حسام الجمل 12555

سمية كمال



طالب المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي، الوزارات والهيئات الحكومية بتقديم خطة لميكنة خدماتها، قابلة للتنفيذ على مدار السنوات الخمس المقبلة، بغرض توفير بيانات دقيقة عن مختلف قطاعات الدولة.



وقال حسام الجمل، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إن المجلس مكون من عدة لجان متخصصة منها لجنة المدفوعات، والتى تعكف حاليا بالتنسيق مع المجلس القومى للمدفوعات الإلكترونية والمجلس الأعلى للأمن السيبرانى - واللذين أصدر السيسى قرارا بتشكيلهما خلال الفترة الماضية - على وضع خطط تستهدف نشر خدمات الشمول المالى، ولجنة الصناعة الرقمية وتسعى إلى توطين صناعة التكنولوجيا والبرمجيات محليا.



وأوضح الجمل لـ«المال» أنه توجد أيضا لجنة تحت مسمى «تطوير البنية التحتية» وتعمل على ضمان نفاذ خدمات الإنترنت ورفع كفاءة الخدمات العامة، وأخرى معنية بتحقيق التكامل بين قواعد البيانات الحكومية، منوها بأن رئيس الهيئة التنفيذية للمجلس هو رئيس أركان القوات المسلحة.



وأكد اهتمام القيادة السياسية بتحفيز مؤسسات الدولة على التحول الرقمى، خاصة مع إصدار رئيس الجمهورية القانون 501 لسنة 2017 لتفعيل دور المجلس، لافتا إلى أن بعض الوزارات والهيئات مؤهلة للتحول الرقمى.



وأضاف أن من أبرز أهداف المجلس تعزيز الرؤى الشاملة للتخطيط القومى والتنمية، وعمل خطط تدريب وتوعية للمواطنين على مستوى محافظات الجمهورية.



ومن المعروف أن وزارة الاتصالات تتبنى خطة لرفع كفاءة خدمات الوزارات إلكترونيا، تتضمن مساهمتها فى إطلاق العديد من البوابات الإلكترونية الحكومية مثل بوابة مصر السياحية، وهيئة الاستثمار، فضلا عن ميكنة خدمات التوثيق العقارى والسجل التجارى.



كما أطلقت أيضا خدمة البث المباشر للمحتوى المذاع على قنوات التليفزيون والراديو أونلاين عبر شبكة الإنترنت، بهدف إثراء المحتوى الرقمى الحكومى وتسهيل التواصل مع المواطنين.



يذكر أن رئيس الوزارء السابق إبراهيم محلب أصدر قرارا بإنشاء المجلس الأعلى للمجتمع الرقمى فى يونيو 2015، بعضوية كل من وزارء الدفاع والاتصالات والتنمية المحلية والتخطيط والداخلية والعدل والنائب العام، ورئيس جهاز المخابرات العامة، على أن يشغل وزير التخطيط منصب مقرر المجلس.



ولدى المجلس هيئة استشارية تضم مجموعة من الخبراء أبرزهم «حسام الجمل»، كما يعرض تقريرا شهريا على رئيس الجمهورية بنتائج أعماله واجتماعاته.