إيتيدا واتصال ينظمان رحلات ترويجية لصالح التعهيد

إيتيدا

❏ سامح منتصر: إعداد خطة تسويقية خلال شهرين



محمود جمال



تدرس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، بالتعاون مع شعبة خدمات التعهيد بجمعية «اتصال»، تنظيم رحلات لترويج الشركات المصرية بالأسواق الأوروبية الناطقة باللغة الإنجليزية، ومنها إنجلترا وكندا كمرحلة أولى.



وقال سامح منتصر، رئيس الشعبة، إن الزيارات تستهدف بحث فرص الاستثمار المتاحة مع الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة بمختلف القطاعات الاقتصادية فى تلك الأسواق.



وأوضح منتصر لـ«المال» أن الشعبة تخطط للانتهاء من وضع خطة تسويقية خلال شهرين على أقصى تقدير، تتضمن أسماء الشركات المستهدفة، وتكلفة تنفيذ حملة قابلة للتطبيق خلال العام الحالى، تمهيدا لرفعها إلى الهيئة.



وأكد أن «إيتيدا» و«اتصال» تسعيان من وراء هذه الأنشطة إلى الترويج لمصر كمقصد عالمى لخدمات الكول سنتر الجاذب للاستثمارات الأجنبية، لاسيما بعد حزمة الإجراءات الإصلاحية التى نفذتها الحكومة خلال المرحلة الماضية، وعلى رأسها إقرار قانون موحد للاستثمار.



وحسب المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات، فى حوار سابق نشرته «المال» خلال سبتمبر الماضى، فإن حجم صادرات مصر من خدمات تكنولوجيا المعلومات للاسواق الخارجية والتى تتضمن خدمات التعهيد وحزم الحلول والبرمجيات تصل إلى 1.8 مليار دولار تستهدف زيادتها إلى 2.5 مليار بنهاية العام الجارى، و3 مليارات خلال 2019.



يشار إلى أن مصر حصلت فى أكتوبر 2016 على جائزة أفضل وجهة استثمارية لخدمات التعهيد من رابطة التعهيد الأوروبية، بعد منافسة قوية مع 3 دول، هى: جزر فيجى الواقعة شرق نيوزيلندا، وبيلاروسيا، وسيرلانكا، لتأتى بذلك ضمن قائمة أكبر 9 دول عالميا جذبا للاستثمارات فى مجال خدمات التعهيد، بعد غياب لسنوات طويلة عن الترتيب العالمى.