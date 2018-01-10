زراعة البرلمان تطالب السيسى بإنقاذ قصب السكر

الرئيس عبد الفتاح السيسى

ياسمين فواز:



كشف مجدى ملك مكسيموس، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن الحكومة بصدد إعلان 730 جنيها سعرا لتوريد طن قصب السكر، بدلا من 620 حاليا، مؤكدا أن اللجنة اقترحت 800-850 جنيها، وتم رفضه بشكل قاطع.



جاء ذلك عقب عقد د.على عبد العال، رئيس مجلس النواب، اجتماعين، مؤخرا مع المهندس مصطفى مدبولى، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، ومحمد السويدى، رئيس ائتلاف «دعم مصر»، وهشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، ود. على المصيلحى، وزير التموين، ود. عبد المنعم البنا، وزير الزراعة، وعمرو الجارحى، وزير المالية، لبحث زيادة أسعار توريد محصولى قصب السكر والبنجر.



وقال «مكسيموس» - فى تصريحاته لـ«المال» - إن اللجنة أجرت عدة مشاورات مع الحكومة، فى محاولة لرفع سعر الطن إلى 800 جنيه، لكنها رفضت لعدم تحميل خزانة الدولة مزيدا من الأعباء فى ظل ندرة الموارد المتاحة.



من جانبه، تقدم رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب بمذكرة رسمية إلى رئاسة الجمهورية، طالب فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتدخل لإنقاذ مزارعى القصب من الحكومة وتعنتها معهم، مضيفا أنه طالب الرئيس بتحديد سعر عادل ومرض للفلاحين، يراعى حساب تكلفة الفدان، والمصروفات التى تتراوح بين 23-25 ألف جنيه، حفاظا على المحصول الإستراتيجى.



ونفى - فى تصريحاته لـ«المال» - إدراج سعر مقترح بالمذكرة، قائلا: طالبت الرئيس بتحديد سعر عادل فقط لأن المطروح لا يكفى، مشددا على أن تعنت الحكومة يدفع مزارعى القصب لزراعة الموز، لكون الأخير يحقق ربحا 20ألف جنيه للفدان، وهو ما نحاول منعه، حفاظا على زراعة قصب السكر وعدم تكرار سيناريو محصول القطن.



وتستمر مصانع سكر القصب فى استقبال المحصول بشكل متدرج من يناير حتى مايو من كل عام، فى مدن «كوم أمبو» وإدفو وأرمنت وقوص ودشنا ونجع حمادى وأبوقرقاص وجرجا.



وينتج الفدان فى المتوسط نحو 40 طنا فى العام بعائد 28 ألف جنيه – 700 جنيه للطن- فى حين تصل تكاليف الزراعة إلى 22 ألفا، لأن القصب محصول معمر ومستديم، ويحتاج مجهودا أكبر فى النقل والتهيئة والأيدى العاملة.

يتصدرها الأسمدة والمقاولات والكهرباء

