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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 10 يناير
الأربعاء 10 يناير 2018 09:29 ص
درجات الحرارة اليوم
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درجات الحرارة اليوم
متابعات:
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للدفء على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلاً، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تصل لحد الضباب على بعض الطرق، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالاً، والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية جنوبية شرقية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 10 22
وسط الدلتا 10 22
الإسكندرية 10 20
بلطيم 13 20
مطروح 09 19
السلوم 11 18
سيوة 07 20
بورسعيد 14 19
دمياط 14 19
العريش 06 18
رفح 06 18
الإسماعيلية 06 22
السويس 07 22
رأس سدر 10 22
نخل 02 17
نويبع 15 23
طابا 12 19
كاترين 05 21
الطور 09 21
شرم الشيخ 15 22
الغردقة 14 24
مرسى علم 15 23
الفيوم 09 22
بنى سويف 09 22
المنيا 07 22
أسيوط 08 22
سوهاج 09 23
قنا 09 24
الأقصر 10 25
أسوان 11 26
أبوسمبل 13 25
الوادى الجديد 08 24
شلاتين 17 25
أبو رماد 16 24
رأس حدربة 16 23
حلايب 17 23
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