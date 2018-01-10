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اقتصاد وأسواق
احتجاجات بتونس ضد الأسعار والضرائب لليوم الثاني
الأربعاء 10 يناير 2018 12:51 ص
احتجاجات تونس
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احتجاجات تونس
متابعات
فرقت الشرطة التونسية، مساء الثلاثاء، متظاهرين في وسط العاصمة تونس بعد أن اقتحموا متجرا كبيرا، في ثاني يوم من الاحتجاجات التي تشهدها البلاد على خلفية قانون جديد يرفع الأسعار والضرائب.
ونقلت وكالة "رويترز" عن شاهد عيان إن الشرطة التونسية أطلقت الغاز المسيل للدموع على متظاهرين اقتحموا متجرا "كارفور"، خلال احتجاجات مناهضة للحكومة.
وتجمع المئات في شارع الحبيب ورقيبة بوسط العاصمة في وقت سابق الثلاثاء، ورددوا هتافات تندد بغلاء الأسعار، وكانت التظاهرة سلمية إلى حد كبير وفق ما أفاد مراسلنا.
وتعهدت المعارضة بتصعيد الاحتجاجات، وقال حمة الهمامي زعيم الجبهة الشعبية في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس "اليوم لدينا اجتماع مع أحزاب معارضة أخرى لتنسيق تحركاتنا ولكننا سنبقى في الشارع وسنزيد وتيرة الاحتجاجات حتى نسقط قانونا لمالية الجائر..".
وتفجرت الاحتجاجات في أكثر من 10 مدن تونسية، الاثنين، بسبب رفع أسعار بعض المواد الاستهلاكية والبنزين وفرض ضرائب جديدة في محاولة من الحكومة لخفض عجز الموازنة وإرضاء المقرضين الدوليين.
وقتل محتج في مدينة طبربة على بعد 40 كيلومترا غرب العاصمة تونس، كما اعتقل نحو 44 شخصا آخرين على خلفية الاحتجاجات.
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