ضبط تشكيل عصابي سرق 33 شقة بحصيلة 100 مليون جنيه

مسروقات مالية

و20 كليوم جرام مشغولا ذهبية وماسية





لم تكن شقة واحدة أو اثنين، ولكن 33 شقة، في مناطق راقية بالقاهرة، هي المستهدف لتشكيل عصابي مارس نشاطا موسعا في مجال شرقة الشقق السكنية



وبحسب بيان لوزارة الداخلية اليوم، تحصل هذا التشكيل العصابي المكون من 5 أشخاص على حصيلة تجاوزت الـ 100 مليون جنيه بدوائر أقسام شرطة التجمع الأول، والتجمع الخامس، والنزهة، وأول مدينة نصر والشيخ زايد، بأسلوبى التسلق، كسر الباب.



وأوضح البيان أن حصيلة النشاط الإجرامي كانت يتم تخزينها بشقة مستأجرة بمدينة العبور.



وبلغت المبالغ المالية من متحصلات حوادث السرقات النحو التالي:



4,458,455 جنيه مصرى ( أربعة ملايين وأربعمائة وثمانية وخمسين ألف وأربعمائة وخمسة وخمسون جنيهاً مصرياً ) .



1,043,095 يورو ( مليون وثلاثة وأربعون ألف وخمسة وتسعون يورو).



1,503,819 دولار أمريكى ( مليون وخمسمائة وثلاثة آلاف وثمانمائة وتسعة عشر دولار أمريكى ).



5860 جنيه إسترلينى (خمسة آلاف وثمانمائة وستون جنيه إسترلينى).



5000000 دينار عراقى (خمسة ملايين دينار عراقى) .



500 يوان صينى .



عدد 140 ورقة (عملات نقدية ورقية تذكارية مختلفة ) .



كما تم ضبط مشغولات ذهبية وماسية متحصل عليها من حوادث السرقات تبلغ 20,894 كيلو جرام



