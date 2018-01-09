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اقتصاد وأسواق
نائب وزير الإسكان: 5 مليارات جنيه سنويا لتطوير العشوائيات
الثلاثاء 09 يناير 2018 10:53 م
د. أحمد عادل درويش - نائب وزير الإسكان للتطوير الحضري والعشوائيات
أخر الأخبار
د. أحمد عادل درويش - نائب وزير الإسكان للتطوير الحضري والعشوائيات
الانتهاء من تطوير 581 منطقة بنهاية العام
أحمد صبرى
قال الدكتور أحمد درويش نائب وزير الإسكان للتطوير الحضري والعشوائيات إن هناك 351 منطقة عشواية يتم تطويرها تضم 850الف مواطن من المقرر ان يتم الانتهاء منها خلال نهاية العام الحالى.
واشار فى مداخلة هاتفية له مع برناج على مسؤليتى على قناة صدي البلد إلى أن الدولة توفر سنويا 5 مليارات جنيه لتطوير العشوائيات وهى أكبر مما كانت عليه فى الفترة ماقبل 2008 بأكثر من 5 أضعاف
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