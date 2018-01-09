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ثقافة وفنون
إيمان البحر درويش: لم أتاجر بمرضي
الثلاثاء 09 يناير 2018 10:24 م
إيمان البحر درويش
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إيمان البحر درويش
أحمد صبرى
قال إيمان البحر درويش نقيب الموسيقيين السابق، إنه لا يتاجر بمرضه، موجها انتقادات لنقابة الموسييقين ونقيبها هانى شاكر بشأن تصريحاتهم بشأنه مرضه.
وأضاف فى مداخلة هاتفية له مع برنامج آخر النهار على قناة النهار إن الوعكة الصحية التى تعرض لها كانت بسبب صدمات تعرض لها بعد تصريحات النقابة بشطبه مما سببت له نزيفا فى الدماغ، مؤكدا أنه سيتوجه للقضاء لإثبات ذلك.
وأكد أنه لايتاجر بمرضه، وأن مستشفي القوات المسلحة اهتمت به فى وعكته الصحية، مشيرا إلى أنه كان يطمئن عليه باستمرار مندوب من رئاسة الجمهورية والفريق صدقى صبحى وزير الدفاع.
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