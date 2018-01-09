اﻹسماعيلي يقلب الطاولة على النصر ويعود لصدارة الدوري

الاسماعيلي والنصر

علي المصري



نجح أبو طالب العيسوي، المدير الفني الجديد للنادي اﻹسماعيلي، في الاختبار اﻷول له مع الدراويش، عقب توليه المسئولية خلفا للفرنسي سباستيان ديسابر، الذي رحل عن تدريب الفريق لتولي المهمة الفنية لمنتخب أوغندا.



وقلب اﻹسماعيلي تأخره بهدف نظيف أمام مضيفه النصر، لفوز ثمين بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت علي ستاد القاهرة الدولي، في ختام لقاءات الدور اﻷول، والجولة السابعة عشرة من الدوري المصري الممتاز.



تقدم أصحاب اﻷرض بهدف لمحمد سعيد في الدقيقة 40، قبل أن يعود الضيوف بقوة في الشوط الثاني، بتسجيل 3 أهداف متتالية، عن طريق محمد أبوالمجد ودييجو كالديرون وحسني عبدربه من ركلة جزاء، في الدقائق 55 و57 و76 علي التوالي، قبل أن يختتم محمد هاشم مدافع الدراويش أهداف اللقاء، بالخطأ في مرماه قبل 3 دقائق من نهابة الوقت اﻷصلي للقاء.



بتلك النتيجة يعود الإسماعيلي لصدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعدما رفع رصيده للنقطة 40، بفارق نقطة واحدة عن اﻷهلي، الذي يمتلك مباراة مؤجلة مع المقاولون العرب، ستقام يوم 8 فبراير المقبل، فيما تجمد رصيد النصر عند 13 نقطة في المركز السادس عشر.



وفي مباراة أخري أقيمت اليوم أيضا، ضمن المرحلة ذاتها، واصل طلائع الجيش، صحوته وحقق فوزاً مثيراً على حساب ضيفه الأسيوطي سبورت، بثنائية مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين باستاد الدفاع الجوي.



وسجل للفريق العسكري عاصم صلاح، من تسديدة قوية في الدقيقة 20، وأضاف صلاح أمين، قائد الفريق الهدف الثاني في الدقيقة 60 من ضربة جزاء، وسجل شريف دابو هدف الأسيوطي في الدقيقة 90 من تسديدة حولت مسارها وسكنت شباك الحارس محمد بسام.



ورفع الطلائع رصيده إلى 25 نقطة ليتقدم للمركز الثامن بقيادة مديره الفني حلمي طولان، الذي قاد الفريق في 7 مباريات، فاز في 4 مباريات وتعادل مرتين وخسر في لقاء واحد أمام مصر المقاصة، وتجمد رصيد الأسيوطي بقيادة مديره الفني علي ماهر عند 19 نقطة في المركز الثالث عشر.