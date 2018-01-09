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سيـــاســة
علاء عابد: 580 نائبا سيوقعون لترشيح السيسي
الثلاثاء 09 يناير 2018 10:10 م
أخر الأخبار
أحمد صبرى
قال النائب علاء عابد عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الاحرار إن جميع نواب الحزب وافقوا على توقيع تزكيات لترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة مؤكدا أن الحزب سيفتح جميع مقراته لدعم الرئيس.
وأشار فى مداخلة هاتفية له مع برناج على مسؤليتى على قناة صدي البلد الى ان الحزب لم يجبر اى عضو على التوقيع للسيسي اعمالا لمبدا الديموقراطية .
وتوقع عابد وهو رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان أن يصل عدد النواب الموقعين للسيسي سيصل غدا الى 580نائبا ولن يوقع لمحمد أنور السادات المرشح المحتمل إلا 5 نواب فقط
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