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سيـــاســة
الوطنية للانتخابات: لا قوائم لمرشحي الرئاسة حاليا بالشهر العقارى
الثلاثاء 09 يناير 2018 09:58 م
رئاسيات 2018
أخر الأخبار
رئاسيات 2018
أحمد صبرى
قال المستشار محمود الشريف المتحدث باسم الهيئة الوطنية للإنتخابات، ونائب الرئيس، إن هناك 389 مكتب شهر عقارى يستقبلون المواطنين لعمل توكيلات للمرشحين، مشيرا إلى أن هناك موظف تم تكليفه بكل مكتب لعمل التوكيلات.
وأشار فى مداخلة هاتفية له مع برناج على مسؤليتى على قناة صدي البلد إلى أن اللجنة أنشات غرفة عمليات مركزية للمتابعة اليومية للتوكيلات وتوقيعات النواب، مؤكدا أن العديد من المواطنين بدأوا من اليوم فى عمل التوكيلات.
ونفي المتحدث باسم اللجنة ما تردد عن وجود 6مرشحين ببيان التوكيل الإلكترونى، مضيفا: "لاتوجد قوائم معدة مسبقا داخل مكاتب الشهر العقارى تتضمن أسماء المرشحين".
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