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استثمار
اتحاد المستثمرين يعد إحصائية بالمصانع المتعثرة
الثلاثاء 09 يناير 2018 09:36 م
محمد فريد خميس رئيس اتحاد المستثمرين
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محمد فريد خميس رئيس اتحاد المستثمرين
أحمد اللاهونى
شكل الاتحاد المصري لجمعيات المسثمرين، لجنة لإعداد إحصائية بالمصانع المتعثرة بالمدن الصناعية المختلفة، والإشراف على حل مشاكلها.
وقال محمد فريد خميس، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، إن اللجنة ستكون بعضوية معتصم راشد، مستشار الاتحاد، وصبحي نصر، عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان، ومحمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمري ٦ أكتوبر، وعبد الله الغزالي، رئيس جمعية مستثمري المنطقة الصناعية بمدينة بلبيس الصناعية.
وأضاف أنه سيتم أيضا تشكيل لجنة من كل جمعية مستثمرين لتحديث إحصائية بالمصانع المتعثرة، وأسباب التعثر، وكيفية حلها لتقديمها الاتحاد.
وأشار على هامش اجتماع مجلس الإدارة، اليوم، أنه سيتم إعداد إحصائية بالمصانع القابلة لحل مشاكلها، ليتم تسليمها للجهات المعنية لإيجاد حلول لتلك المشاكل سويًا.
وقال محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمري ٦ أكتوبر، إن الجمعية أعدت إحصائية حديثة بالمصانع المتعثرة بالمدينة.
وأضاف:" من الممكن أن تساعد الجمعية باقي الجمعيات في طريقة جمع بيانات المصانع المتعثرة للإسراع في تجميع البيانات".
وطالب وزارة التجارة والصناعة بأهمية إعداد زيارات للمصانع المتعثرة بشكل غير علني، للوقوف على أسباب التعثر على أرض الواقع.
وقال سمير عارف، رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، إن الجمعيات يجب أن تقسم أسباب تعثر المصانع لتسهيل إيجاد حلول لمشاكلها.
وأوضح أن أسباب تعثر مصانع المدينة تعود إلى مشاكل خاصة بالتمويل والتسويق وإعداد دراسة جدوى غير سليمة.
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