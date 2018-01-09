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بنـــوك
البنك المركزى يحذر من التعامل بالبتكوين
الثلاثاء 09 يناير 2018 09:25 م
بتكوين
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بتكوين
محمد سالم
حذر البنك المركزى المصرى من التعامل بالعملة الإلكترونية المشفرة "بتكوين"، وفق بيان
وقال البنك إن تداول تلك العملات ينطوى على مخاطر مرتفعة حيث يغلب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها وذلك نتيجة للمضاربات العالمية (غير المراقبة) التي تتم عليها مما يجعل الاستثمار بها محفوفاً بالمخاطر وينذر باحتمالية الخسارة المفاجئة لكامل قيمتها.
وأكد البنك المركزي المصري على اقتصار التعامل داخل جمهورية مصر العربية على العملات الرسمية المعتمدة لدي البنك المركزي المصري فقط.
وأهاب البنك المركزي المصري بالمتعاملين داخل السوق المصري بتوخي الحذر الشديد، وعدم الانخراط في التعامل بتلك العملات مرتفعة المخاطر.
وأوضح أن تلك العملات الافتراضية المشفرة لا يقوم بإصدارها أي بنك مركزي، أو أي سلطة إصدار مركزية رسمية يمكن الرجوع إليها، فضلا عن كونها عملات ليس لها أصول مادية ملموسة، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية على مستوى العالم، وبالتالي تفتقر إلي الضمان والدعم الحكومي الرسمي الذي تتمتع به العملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية.
وشهدت العملة الإلكترونية تحقيق أرباح كبيرة في زمن قياسي مؤخرا.
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