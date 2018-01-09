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سيـــاســة
المتحدث باسم البرلمان : 400 نائب تقدموا بتوقيعات تزكية للسيسي
الثلاثاء 09 يناير 2018 09:16 م
صلاح حسب الله
أخر الأخبار
صلاح حسب الله
أحمد صبرى
قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، إن هناك 400 نائب تقدموا بتوقيعات تزكية للرئيس عبد الفتاح السيسي للهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أن ذلك جاء بإرادتهم.
وأشار، فى مداخلة هاتفية له مع برنامج "على مسئوليتى" على قناة صدى البلد، إلى أن البرلمان لن يقف أمام أى نائب يدعم مرشحًا غير السيسي، حيث يحتاج كل مرشح لـ20 توقيعًا.
وأكد أن منصب المتحدث باسم المجلس مستحدث وجاء ليعبر عن الرأي الرسمي للبرلمان، منوهًا بأن ذلك لن يمنع النواب من حقهم فى الظهور على وسائل الإعلام.
مجلس النواب
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