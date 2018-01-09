المتحدث باسم البرلمان : 400 نائب تقدموا بتوقيعات تزكية للسيسي

أحمد صبرى









قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، إن هناك 400 نائب تقدموا بتوقيعات تزكية للرئيس عبد الفتاح السيسي للهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أن ذلك جاء بإرادتهم.





وأشار، فى مداخلة هاتفية له مع برنامج "على مسئوليتى" على قناة صدى البلد، إلى أن البرلمان لن يقف أمام أى نائب يدعم مرشحًا غير السيسي، حيث يحتاج كل مرشح لـ20 توقيعًا.



