اتحاد المستثمرين : إنشاء شركة قابضة لتنمية سيناء

أحمد اللاهونى

اقترح الدكتور محمد خميس شعبان، أمين عام اتحاد المستثمرين، ومقرر لجنة تنمية سيناء، إنشاء شركة مساهمة تتولى التنمية بسيناء تقتصر أولًا على أهالى سيناء، ثم يتم طرحها للاكتتاب العام لجميع المصريين بعد ذلك، على أن يتم طرح السهم بقيمة مخفضة لجذب أكثر من 10 ملايين مساهم.