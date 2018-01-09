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استثمار
اتحاد المستثمرين : إنشاء شركة قابضة لتنمية سيناء
الثلاثاء 09 يناير 2018 09:03 م
الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين
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الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين
أحمد اللاهونى
اقترح الدكتور محمد خميس شعبان، أمين عام اتحاد المستثمرين، ومقرر لجنة تنمية سيناء، إنشاء شركة مساهمة تتولى التنمية بسيناء تقتصر أولًا على أهالى سيناء، ثم يتم طرحها للاكتتاب العام لجميع المصريين بعد ذلك، على أن يتم طرح السهم بقيمة مخفضة لجذب أكثر من 10 ملايين مساهم.
وقال، خلال اجتماع الاتحاد، اليوم، لمناقشة تنمية سيناء، إنه سيتم وضع الخطوط الرئيسية لإنشاء الشركة وتكليف المستشارين القانونى والاقتصادى بذلك، مشددًا على ضرورة التوسع فى إنشاء المشروعات لتوفير فرص عمل للشباب السيناوى.
وأضاف أن إنشاء الشركة المساهمة خطوة مبدئية لإقامة شركة قابضة برأسمال مصرح مليار جنيه، ومصدر 100 مليون، ومدفوع 10 ملايين جنيه، على أن تكون قابلة للتوسع.
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