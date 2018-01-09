اتحاد الشغل التونسي يطالب بزيادة عاجلة للأجور

رويترز

نقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء عن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي قوله، اليوم، إنه حث الحكومة على ”زيادة استثنائية عاجلة“ في غضون أسبوع للحد الأدنى للأجور ومساعدات الأُسر الفقيرة.