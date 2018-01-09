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اقتصاد وأسواق
اتحاد الشغل التونسي يطالب بزيادة عاجلة للأجور
الثلاثاء 09 يناير 2018 08:51 م
اتحاد الشغل التونسي
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اتحاد الشغل التونسي
رويترز
نقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء عن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي قوله، اليوم، إنه حث الحكومة على ”زيادة استثنائية عاجلة“ في غضون أسبوع للحد الأدنى للأجور ومساعدات الأُسر الفقيرة.
تأتي تصريحات الطبوبي في الوقت الذي تتواصل فيه الاحتجاجات المناهضة لإجراءات التقشف في بضع مدن بأرجاء تونس.
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