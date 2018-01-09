اتحاد المستثمرين يرهن جني ثمار الإصلاح بعدة توصيات

الدولار وجني ثمار الإصلاح

أحمد اللاهونى



طالب الاتحاد المصري لجمعيات المسثمرين، بتطبيق نظام الشباك الواحد لجني ثمار الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة خلال الأشهر الماضية، والقضاء على البيروقراطية.



وأوضح الأعضاء على هامش اجتماع مجلس الإدارة، اليوم، لمناقشة تنمية سيناء أن كثرة الموافقات الحكومية وتعدد الجهات تؤدي إلى ضياع وقت المستثمر وتسبب الرشوة والفساد.



وأكدوا أهمية إلغاء خطاب الضمان الذي يقدمه المستثمر لإثبات الجدية، إضافة إلى عدم تغيير القوانين واللوائح المنظمة للاستثمار لمدة 5 سنوات على الأقل لعدم إرباك المستثمر.



وشدّدوا على أهمية القضاء على التهرب الضريبي بسد منافذ التهريب وتغليظ العقوبات، فضلًا عن حماية الصناعية الوطنية بفرض رسوم حماية وإغراق.



وذكر الأعضاء أن التوسع في إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، من أهم محاور التنمية الاقتصادية التي يجب أن تتبناها الحكومة.



ولفتوا إلى أهمية توسيع قاعدة المصدرين والتوسع في التصدير الأسواق الواعدة مثل أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، فضلًا عن وضع نظام ضريبي عادل، ومنع الممارسات الاحتكارية، وإحداث توازن بين حقوق العمال والعامل.