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بورصة وشركات
البورصات العربية.. مصر تقود مكاسب 4 أسواق وهبوط السعودية
الثلاثاء 09 يناير 2018 08:28 م
البورصات العربية
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البورصات العربية
خالد بدر الدين
صعدت مؤشرات 4 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات، اليوم الثلاثاء، وسط تداولات متواضعة بقيادة مصر، بعد أن أعلنت السلطات عن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية، وهبطت مؤشرات 3 بورصات تصدرتها السعودية، واستقر مؤشر سوق مال أبوظبي العام دون تغيير عند 4586 نقطة.
وذكرت وكالة رويترز أن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية قفز بحوالى 1.4% ليتقدم إلى 15159 نقطة، ليسجل مستوى قياسيًا مرتفعًا في أقوى تداول منذ نوفمبر الماضى، بعد الإعلان أن انتخابات الرئاسة في البلاد ستجرى في 26-28 مارس المقبل.
وصعد مؤشر سوق مال دبي العام بحوالى 0.4% ليصل إلى 3505 نقاط، مع صعود سعر سهم شركة العربية للطيران 3.2%، ليسجل أعلى مستوياته منذ أوائل فبراير الماضى في أقوى تداول له منذ منتصف أكتوبر، وارتفع سعر سهم بنك دبي الإسلامي 1.7% ليسجل أعلى مستوياته منذ أغسطس 2015.
بينما زاد مؤشر بورصة الدوحة بأكثر من 0.3% ليرتفع إلى 9002 نقطة، بعد أن صعد المؤشر 2.6% يوم الاثنين، مع اتخاذ المستثمرين مراكز تحسبًا للإعلانات السنوية لتوزيعات الأرباح في غضون أسابيع قليلة.
وصعد مؤشر بورصة الكويت بحوالى 03% ليزداد إلى 6519 نقطة.
وتراجع مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بحوالى 0.3% لينزل إلى 7291 نقطة، مع هبوط سعر سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عملاق إنتاج البتروكيماويات 0.5%.
وانخفض مؤشر بورصة البحرين بأكثر من 0.4%، ليهبط إلى 1315 نقطة، بينما خسر مؤشر بورصة مسقط نسبة طفيفة بلغت 0.03% ليستقر عند 5106 نقاط.
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