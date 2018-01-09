البورصات العربية.. مصر تقود مكاسب 4 أسواق وهبوط السعودية

البورصات العربية

خالد بدر الدين



صعدت مؤشرات 4 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات، اليوم الثلاثاء، وسط تداولات متواضعة بقيادة مصر، بعد أن أعلنت السلطات عن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية، وهبطت مؤشرات 3 بورصات تصدرتها السعودية، واستقر مؤشر سوق مال أبوظبي العام دون تغيير عند 4586 نقطة.



وذكرت وكالة رويترز أن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية قفز بحوالى 1.4% ليتقدم إلى 15159 نقطة، ليسجل مستوى قياسيًا مرتفعًا في أقوى تداول منذ نوفمبر الماضى، بعد الإعلان أن انتخابات الرئاسة في البلاد ستجرى في 26-28 مارس المقبل.



وصعد مؤشر سوق مال دبي العام بحوالى 0.4% ليصل إلى 3505 نقاط، مع صعود سعر سهم شركة العربية للطيران 3.2%، ليسجل أعلى مستوياته منذ أوائل فبراير الماضى في أقوى تداول له منذ منتصف أكتوبر، وارتفع سعر سهم بنك دبي الإسلامي 1.7% ليسجل أعلى مستوياته منذ أغسطس 2015.



بينما زاد مؤشر بورصة الدوحة بأكثر من 0.3% ليرتفع إلى 9002 نقطة، بعد أن صعد المؤشر 2.6% يوم الاثنين، مع اتخاذ المستثمرين مراكز تحسبًا للإعلانات السنوية لتوزيعات الأرباح في غضون أسابيع قليلة.



وصعد مؤشر بورصة الكويت بحوالى 03% ليزداد إلى 6519 نقطة.



وتراجع مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بحوالى 0.3% لينزل إلى 7291 نقطة، مع هبوط سعر سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عملاق إنتاج البتروكيماويات 0.5%.



وانخفض مؤشر بورصة البحرين بأكثر من 0.4%، ليهبط إلى 1315 نقطة، بينما خسر مؤشر بورصة مسقط نسبة طفيفة بلغت 0.03% ليستقر عند 5106 نقاط.