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نقل وملاحة
رئيس هيئة السكك الحديدية: لم نحدد موعد زيادة أسعار التذاكر
الثلاثاء 09 يناير 2018 07:50 م
رئيس هيئة السكك الحديدية
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رئيس هيئة السكك الحديدية
محمود محسن
أكد المهندس سيد إبراهيم سالم، رئيس هيئة السكك الحديدية، أن الهيئة لم تتخذ أى قرار بشأن آليات رفع تذاكر القطارات، موضحًا: أن الهيئة ما زالت تبحث عن الآلية المناسبة لرفع تذاكر القطارات.
وأضاف سالم لـ"المال" أن الهيئة لم تحدد أي نسب للزيادة، فضلًا عن عدم تحديدها موعدًا معينًا لتطبيق تلك الزيادة.
وبسؤاله عما نشر، سواء تحديد نسب أو موعد للزيادة، أكد رئيس هيئة السكك الحديدية أن كل ذلك تكهنات، وليس لها أي أساس من الصحة.
الجدير بالذكر أن وزارة النقل تعمل على تنفيذ مشروعات بتكاليف تتجاوز 52 مليار جنيه حتى عام 2022. وتجدر الإشارة إلى أن الإيرادات السنوية لهيئة السكك الحديدية تتوزع بين 1.9 مليار جنيه عوائد من تذاكر الخطوط الطويلة، بخلاف 300 مليون جنيه من منقولات البضائع، بينما تتجاوز المصروفات السنوية 5.5 مليار جنيه.
السكك الحديدية
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