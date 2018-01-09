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اقتصاد وأسواق
تراجع الذهب.. وعيار 21 يسجل 642 جنيهًا
الثلاثاء 09 يناير 2018 07:45 م
الذهب 99
أخر الأخبار
الذهب 99
عمر سالم
شهدت أسعار الذهب انخفاضًا بنحو 2 جنيه، اليوم الثلاثاء، بختام التعاملات المسائية، نتيجة تراجع الأوقية لمستوى 1312 دولارًا.
قال وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الذهب عيار 21 صعد لتسجل 642 جنيهًا، بدلًا من 644 جنيهًا، أمس.
وأضاف واصف، للمال، أن عيار 18 سجل 550 جنيهًا، فيما سجل عيار 24 نحو 733 جنيهًا، مقابل 735 جنيهًا، وتراجعت الأوقية لنحو 1312 دولارًا، بدلًا من 1317 دولارًا، وسجل الجنيه الذهب 5132 جنيهًا، مقابل 5145 جنيهًا أمس.
أسعار الذهب
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