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سيـــاســة
الخطة والموازنة تعقد اجتماعًا لمناقشة التقرير ربع السنوي لـ6 وزارات
الثلاثاء 09 يناير 2018 07:08 م
سيلفا
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سيلفا
ياسمين فواز
قالت النائبة سيلفيا نبيل، عضو لجنة الخطة والموازنة، رئيس اللجنة الفرعية المُشكلة لمتابعة تنفيذ موازنة البرامج والأداء واستراتيجية 2030، إن اللجنة عقدت اجتماعًا لها، اليوم الثلاثاء، بحضور وزارات "المالية والتخطيط والتعليم العالي والتربية والتعليم والاتصالات والتضامن والإسكان والنقل"، لمناقشة التقرير الربع السنوي الأول لموازنات البرامج والأداء لوزارات "التربية والتعليم والتعليم العالى والتضامن والنقل والإسكان والاتصالات".
أوضحت سيلفيا نبيل أن اللجنة ناقشت التقرير ربع السنوي الأول المقدم من الوزارات، لافتة إلى أن وزارات التربية والتعليم والتعليم العالى والتضامن والاتصالات قدمت التقرير دون مؤشرات قياس ودون معايير قياس، وأن وزارتي الإسكان والنقل هما الأفضل في التقرير ربع السنوي الأول، حيث قدمتا بعض التقارير طبقًا لموازنة البرامج والأداء بمؤشرات قياس الأداء.
وطالبت نبيل بأن يكون هناك ربط بين المتابعة والتخطيط والتدريب، وأن نكون محددين، مؤكدة ضرورة تعاون الجميع للوصول إلى الهدف المحدد من موازنات البرامج والأداء، وتحديد آلية الدمج بين الهيئات والوزارات للعمل بشكل واضح فيما بعد بالنسبة للموازنة
ولفتت إلى أن هناك بعض العاملين في الوزارات والجامعات في موازنة البرامج والأداء، لم يتلقوا التدريب الذي أجرته وزارة التخطيط، مطالبة بحل تلك المشكلة، لأن التدريب هو أساس العمل بشكل سليم.
وشددت علي توضيح مشكلة الوزارات التي لم تقدم مؤشرات البرامج والأداء وضرورة حل تلك المشكلة، مطالبة وزارة التخطيط بأن تقوم الوزارة والوزارات المعنية بموازنة البرامج والأداء، بالاتفاق خلال 3 أسابيع على البرامج ومؤشرات البرامج والأداء في حضور وزارة المالية، مؤكدة ضرورة ربط مؤشرات قياس البرامج والأداء برؤية 2030، للوصول إلى الهدف من رؤية 2030.
وفي نهاية الاجتماع أعلنت النائبة سيلفيا نبيل أنه سيكون هناك اجتماع آخر بعد اسبوعين، لتسلم التقرير ربع السنوي الأول والثاني، بشكل كامل من الوزارات التي لم تسلم موازنتها بمؤشرات قياس أداء، وهي: "التضامن والتربية والتعليم والتعليم العالى والاتصالات".
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