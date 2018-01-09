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سيـــاســة
طائرات وصواريخ إسرائيلية تهاجم دمشق
الثلاثاء 09 يناير 2018 07:05 م
طائرات حربية
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طائرات حربية
رويترز
قال الجيش السوري إن طائرات وصواريخ أرض/ أرض إسرائيلية ضربت سوريا، في وقت مبكر اليوم، بينما كرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيقوم بما يَلزم لوقف حصول جماعة حزب الله اللبنانية على أسلحة إيرانية ”تغير قواعد اللعبة“.
وأكد الجيش السوري، في بيان نقله التليفزيون الرسمي، أن طائرات إسرائيلية أطلقت صواريخ على منطقة القطيفة بريف دمشق من داخل المجال الجوي اللبناني، وأن الدفاعات الجوية السورية أصابت إحدى الطائرات.
وأضاف البيان أن إسرائيل أطلقت فيما بعد صاروخين أرض/ أرض ”من الجولان المحتل تصدَّى لهما دفاعنا الجوي وأسقطهما“.
وذكر أن طائرات إسرائيلية أطلقت، في وقت لاحق، 4 صواريخ من داخل إسرائيل أسقط الدفاع الجوي السوري أحدها، وأحدثت الصواريخ الثلاثة الأخرى أضرارًا مادية.
وقد تعهدت إسرائيل بمنع استخدام الأراضي السورية لإقامة قواعد لإيران فيها أو لنقل أسلحة متطورة إلى جماعة حزب الله اللبنانية التي تساند سوريا.
وامتنع الجيش الإسرائيلي عن التعقيب على البيان السوري.
ورغم أن قائد سلاح الجو الإسرائيلي كشف، في أغسطس، أن طائراته هاجمت مواقع في سوريا حوالي 100 مرة، فإن سياسة إسرائيل عمومًا تقوم على عدم نفي أو تأكيد مثل هذه العمليات.
وفي ردِّه على سؤال لأحد الصحفيين عن الضربات قال نتنياهو إن سياسة إسرائيل هي منع حزب الله من نقل ”أسلحة تغير قواعد اللعبة“ إلى خارج سوريا.
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