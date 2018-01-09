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الإسكندرية
غلق ترعة النصر بالحمام بسبب السدة الشتوية
الثلاثاء 09 يناير 2018 06:59 م
ترعة النصر بالحمام فى مطروح
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ترعة النصر بالحمام فى مطروح
تبدأ من يوم 12 وتنتهي في 19 يناير
معتز محمود
بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح استعداداتها لاستقبال السدة الشتوية للعام الحالى، والمقرر لها يوم 12 يناير، وتستمر 7 أيام تنتهي في 19 يناير.
وتشمل تلك الاستعدادات ملء الخزانات الاستراتيجية للمحافظة بسعة 2100000 متر مكعب يوميًّا، منها 5000 م3 بخزانات السيركو، و160000 بخزانات الكيلو 8، وملء جميع الخزانات بالروافع الخاصة بالمدن والمراكز على طول الساحل الشمالي وحتى محطة مياه جنوب العلمين.
وسيتم على مدار تلك الفترة إغلاق ترعة النصر بالحمام، مما يتسبب في تعطل محطة مياه جنوب العلمين، والتي تعمل على رفع المياه من ترعة النصر وترشحها وتقوم بضخّها لمرسى مطروح.
وسيترتب على هذا الإغلاق اقتصار المياه الواردة لمرسى مطروح على محطات التحلية من مياه البحر بواقع 78 ألف م3 يوميًّا.
وتنتج محطات تحلية مياه البحر بباغوش نحو 48 ألف متر مكعب يوميًّا، بينما تنتج محطتا الرميلة 1 والرميلة 2 نحو 48 ألف متر مكعب يومى أخرى، بالإضافة لنحو 6 آلاف متر مكعب تنتجه محطة تحلية مياه كليوباترا.
بدورها طالبت شركة مياه مطروح مواطنى المحافظة بتخزين مياه الشرب فى الخزانات الأرضية الخاصة بالمنازل تحسبًا للسدة الشتوية.
مرسى مطروح
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