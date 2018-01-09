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هاشتاج #البرد_يحتاج.. روشتة لمقاومة الصقيع
الثلاثاء 09 يناير 2018 06:47 م
هاشتاج
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هاشتاج
أحمد صبرى
تصدّر هاشتاج "البرد يحتاج" المركز الأول على التريند المحلى بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فى مصر والسعودية، بإجمالى تغريدات تعدّت 60 ألف تغريدة، إثر موجة برد ضربت البلاد الأيام الماضية.
وتنوعت آراء المغردين حول كيفية مقاومة البرد، فيقول أحمد الهلالى: #البرد_يحتاج بطانية وفروة ونار وشى دافئ وهاتكون بألف خير إن شاء الله، أما الأشياء التانية ماهى نافعة، عكس محمد الذى يقول إن البرد يحتاج فقط للعب الرياضة.
وأصبح الهاشتاج فرصة لنشر معاناة المدن السورية التى تضربها موجات الصقيع الشديد، حيث طالب المغردون بالدعاء لهم والتبرع، فى حين نادى آخرون بتذكر أحوال الفقراء، حيث غرد العطوى: بعيدًا عن سخافات العشق والغرام في الشتاء لا يتألم بالبرد سوى الفقراء فتصدقوا.
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